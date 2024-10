🎥 Vincent Kompany fait, une fois de plus, parler de lui à l'entraînement !

Alors que le Bayern de Vincent Kompany s'apprête à affronter Aston Villa en Ligue des Champions ce mercredi, l'ancien Diable Rouge a fait sourire lors d'un entraînement.

En effet, l'entraîneur a fait tomber l'un de ses joueurs en voulant récupérer un ballon.

Vincent Kompany still loves a big tackle... even on his own players ‚ĚĆūüėā#bayernmunich | #ucl pic.twitter.com/VZ7OiHGJO6