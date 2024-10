🎥 Même sans ses supporters, le Standard compte bien embêter Anderlecht : "On les aura dans le cœur, ça va être le feu"

Le Standard se déplacera sans ses supporters à Anderlecht dimanche. Andi Zeqiri a préfacé la rencontre.

C'est l'une des conséquences des débordements de la saison dernière. Pas de supporters visiteurs pour le Clasico. Cela sera le cas ce dimanche, mais pour toute la saison, y compris pour les Anderlechtois donc. Ce weekend, les Rouches seront donc privés de leur habituel bruyant soutien.

Interrogé par DAZN, Andi Zeqiri s'en attriste mais entend bien jouer un mauvais tour aux Anderlechtois : "J'aime ce genre de rencontres. C'est le feu. C'est important pour nous mais aussi pour les supporters. On a hâte de jouer ces gros matchs".

Le premier Clasico de Zeqiri

Pas de public visiteur ? Il faudra un supplément d'âme pour gagner chez l'ennemi : " On est conscients que nos supporters ne seront pas là. Il faudra tout donner et les avoir dans la tête, dans le coeur. Même s'ils ne sont pas là, on va tout faire pour remporter le match".

Le Suisse se réjouit en tout cas de retrouver l'ambiance de Sclessin : "Les supporters sont extraordinaires. Mon premier match à domicile contre l'Union, c'était incroyable. C'est ce qui a fait pencher la balance, tout comme le directeur sportif et Ivan Leko, qui m'ont bien expliqué le plan de jeu".

Reste à voir comment l'équipe se comportera dimanche. Le weekend dernier, elle était apparue avec un plan de jeu beaucoup plus ambitieux mais avait directement été punie. Le Standard laissera-t-il la possession aux Anderlechtois pour retrouver son assise défensive ?