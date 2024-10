Anderlecht a d'autres préoccupations que l'équipe première : la situation risque de devenir catastrophique

Les RSCA Futures, l'équipe des U23 d'Anderlecht, est toujours en bas du classement de la Challenger Pro League. Et cela commence à les rendre particulièrement nerveux. Pour le projet Neerpede, il reste crucial que les jeunes talents puissent se mesurer aux adultes pour faciliter la transition.

Anderlecht a dû concentrer toute son attention sur l'équipe première dernièrement. En raison des blessures, Tristan Degreef et Nathan De Cat ont déjà été promus en équipe A. Degreef semble ne pas revenir et le jeune de 16 ans De Cat est indispensable au milieu de terrain des Futures.

Cependant, ces derniers mois, De Cat a manqué plusieurs entraînements car il s'entraînait avec l'équipe première. Ce n'est pas du tout idéal. De Cat est en avance physiquement par rapport à ses pairs et devrait être le prochain à percer chez les grands, mais cela n'arrivera donc pas cette saison.

De nouveaux investisseurs à Deinze : un coup dur...pour Anderlecht

Le fait que le KMSK Deinze ait trouvé de nouveaux investisseurs est également un coup dur, car en cas de faillite de l'équipe de Flandre Orientale, une seule autre équipe pourrait être reléguée.

Et le retard sur Seraing n'est que d'un point. L'entraîneur Jelle Coen se console toutefois avec les performances des dernières semaines. "Lors des quatre derniers matches, nous n'avons certainement pas été dominés par nos adversaires", a déclaré Coen.

"Contre Liège, nous avions la victoire en main, mais nous avons encaissé un but en toute fin de match : au lieu d'une victoire 3-2, cela s'est fini par un match nul 3-3. La semaine dernière contre Zulte-Waregem, un petit moment d'inattention nous a été fatal, nous coûtant le but de l'égalisation et menant à une défaite 2-3."

"Même contre La Louvière (1-2), nous méritions au moins un point. Et contre les jeunes de Genk, nous avons tout simplement manqué de chance. Si nous avions pris en compte tous ces points, nous n'aurions pas seulement un, mais au moins cinq points de plus maintenant. Cela ferait une énorme différence pour ce groupe."

Un impact sur l'image...et un drame sportif

Cependant, la réalité est différente et le président Wouter Vandenhaute commence également à s'inquiéter. Il assiste régulièrement aux matchs. Une relégation ne serait pas seulement un coup sur l'image, mais aussi un drame sportif. Anderlecht était le plus fervent partisan de faire évoluer les espoirs dans les divisions professionnelles.

Si les espoirs descendent bientôt dans les divisions amateur, ils perdront à nouveau un argument fort dans les négociations pour retenir les talents à Bruxelles. Mais c'est aussi leur propre faute. Chaque saison, l'effectif rajeunit et les transferts réalisés jusqu'à présent sont décevants. Avec une moyenne d'âge de moins de 19 ans, il est difficile de rivaliser contre des équipes physiquement plus fortes...