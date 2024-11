Un gardien danois en route vers la Jupiler Pro League (et cette fois plus vers Anderlecht)

La Gantoise a quelques soucis au poste de gardien de but. Pas que Davy Roef pose problème, mais le club va tout de même se renforcer...

Davy Roef est en grande forme à La Gantoise, et semble enfin avoir atteint le niveau que le club attendait de lui à titre régulier. Mais à 30 ans, il est en fin de contrat en juin prochain, et Gand va donc devoir accélérer le pas pour les négociations.

Selon Het Laatste Nieuws, les discussions entre La Gantoise et Roef concernant une prolongation seraient déjà en cours et avanceraient bien. Mais un autre problème pourrait se poser : le rôle de second gardien, jusque là dévolu à Daniel Schmidt.

Le portier japonais n'est pas satisfait de son temps de jeu, lui qui rejoignait Gand dans l'espoir d'y devenir titulaire. Il n'a disputé que le match de Coupe cette semaine, et un match de qualification pour la Coupe d'Europe en août dernier (le match retour contre Vikingur, une fois la qualification assurée à l'aller).

Arrivé en janvier 2024 à Gand, Schmidt compte 114 matchs pour STVV et espère donc un autre statut. Il devrait quitter La Gantoise, et peut-être le championnat, lors du mercato hivernal ; les Buffalos auront donc besoin d'une doublure pour Davy Roef.

La presse danoise annonce que Arnar Vidarsson, directeur sportif de Gand, aurait déjà une idée en tête : le club serait en négociations pour faire venir Jonathan Fischer (22 ans), portier danois de Fredrikstad, en Norvège. Il est estimé à 1,7 million d'euros par Transfermarkt. La filière scandinave a toujours été fort exploitée par La Gantoise et les clubs belges en général par le passé.