Pas de Mika Godts ni de Killian Sardella : Tedesco s'explique !

Le sélectionneur national Domenico Tedesco a une nouvelle fois fait quelques choix surprenants. Toute la semaine, on a beaucoup parlé de Killian Sardella et Mika Godts, mais aucun des deux ne fait partie de la sélection. En revanche, Joaquim Seys est présent.

Joaquin Seys était clairement en balance avec Killian Sardella, mais ce dernier est un titulaire régulier avec les espoirs, qui jouent deux matchs de qualification importants pour l'Euro contre la République tchèque. "Cela a en effet joué un rôle", a admis le sélectionneur.

"Nous voulons que les espoirs aient toutes les chances de se qualifier." Le fait que le joueur en forme de l'Ajax, Mika Godts, ne soit pas là, a également été une petite surprise.

"Il est important que de jeunes joueurs comme Godts fassent d'abord le pas vers les U21, tout comme Arthur Vermeeren, qui devient de plus en plus important à Leipzig et est également crucial avec les espoirs. Pour Godts, il est bon de ne pas sauter d'étapes pour le moment."

Il ne devrait pas, au final, y avoir beaucoup de discussion sur la sélection de Seys. Le défenseur latéral gauche a fait de très bonnes performances lors des derniers matchs, notamment en Ligue des champions.

Enfin, Tedesco a également discuté du retour d'Al-Dakhil, qui a récemment disputé plusieurs matchs avec les U23 de Stuttgart. "Il nous a laissé de bonnes impressions, tout le monde est positif à son sujet. Il est important pour nous et, à notre avis, a un énorme potentiel."