Symbole de la jeunesse du Standard ? "Parfois, après un match, je me pose et je me dis qu'il faut que je reste ici le plus longtemps possible"

Matthieu Epolo se sent bien au Standard. Il relativise les critiques dont il fait l'objet.

Tout est allé très vite pour Matthieu Epolo ces derniers mois. Comme souvent dans les clubs en difficulté financière, la jeunesse est appelée à prendre le relais plus rapidement que prévu. Cela a été le cas du gardien de 19 ans, qui savoure, malgré les hauts et les bas du début de saison.

"Etre gardien du Standard, c'est une fierté. C'est l'un des plus gros clubs de Belgique. Parfois, après un match, je me pose et je me dis qu'il faut que je reste ici le plus longtemps possible. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde, surtout à 19 ans" déclare-t-il à SudInfo.

Déterminé à s'imposer dans la durée

Quitte à poursuivre son apprentissage en première division : "C'est un bon début de saison. Je peux faire mieux, mais je suis satisfait. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis bien, je dois continuer de la sorte. J'avais écrit que je voulais jouer dans un club pro avant mes 20 ans. A l'académie, il y avait des coachs mentaux qui nous demandaient de faire une petite liste avec nos objectifs. C'était dedans. Mais rien n'est acquis, je dois encore beaucoup travailler".

Le sujet Arnaud Bodart a également été évoqué. Son nom revient de plus en plus, au point d'être cité par certaines rumeurs comme de retour entre les perches contre le Cercle : "La relation est excellente, tout le monde se pousse vers le haut, avec aussi Matteo Godfroid et Laurent Henkinet, je reçois des messages pour me soutenir".

Matthieu Epolo apprend également à vivre avec les critiques : "Je sais quand j'ai fait un mauvais match. Il y a aussi mon staff pour me le dire. Ce qui se passe autour, je fais abstraction, même si c'est compliqué. Je ne doute pas de moi-même. Le staff et le groupe me font confiance, c'est le plus important".