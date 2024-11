David Hubert a connu sa pire période à La Gantoise : "Louwagie voulait me vendre à un club louche"

David Hubert est quelqu'un de très calme et posé, qui ne semble jamais prêt à sortir de ses gonds. Pourtant, à La Gantoise, cela lui est arrivé.

David Hubert avait rejoint Gand après une période de blessures au Racing Genk. Tout se passait bien au début, mais lorsque Mircea Rednic est devenu l'entraîneur, tout a changé. Rednic a mis de côté Hubert et n'a même pas voulu l'emmener en stage hivernal.

Mais la veille de Noël, Hubert a reçu du manager général Michel Louwagie la nouvelle qu'il devait bel et bien aller en stage. "Louwagie a qualifié cela de malentendu, mais je savais ce qu'il en était. Rednic m'avait déjà dit qu'il n'avait pas besoin de moi", a raconté Hubert.

Peu de temps après, il a été prêté à l'Hapoel Beer Sheva, en Israël. À son retour après cette saison, la situation n'avait guère évolué. Sous le nouvel entraîneur Hein Vanhaezebrouck, il n'y avait plus de place pour lui. "L'effectif était complet, mais David n'a jamais posé de problèmes", déclare Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad. "Avec Sven Kums et Hannes Van der Bruggen, nous avions déjà suffisamment de milieux de terrain. Il n'y avait plus de place pour lui."

Hubert était sur le point d'être transféré, mais a refusé des offres étreanges. "Louwagie voulait me vendre, même à un club grec douteux. J'ai obstinément refusé ces propositions, même si on me rendait la vie difficile", déclare Hubert.

Cette période peu agréable a marqué l'ancien capitaine de Genk, mais a aussi renforcé Hubert. "Gand m'a beaucoup appris, même sur ce qu'il ne faut pas faire. Cela me guide dans mon rôle actuel d'entraîneur", conclut-il.