Le 11 des déceptions de la phase aller : plusieurs ex grands talents belges ont déçu, un Rouche flop dans... deux clubs

Nous avons présenté aujourd'hui notre équipe-type de la phase aller en Jupiler Pro League. Mais qui dit satisfactions, dit aussi déceptions : voici le 11 des joueurs qui ont déçu.

Gardien de but

Un transfert retentissant à Chelsea et puis... plus rien : Mike Penders a enthousiasmé tout le monde en début de saison mais est resté un tube de l'été. Depuis que Chelsea a mis 20 millions pour s'offrir ses services (de manière surréaliste), Genk a même mis le jeune surdoué sur le banc. On ne doute pas qu'il se relancera, mais la déception est énorme.

Défenseurs

Le premier nom qui nous est venu en tête en couchant ce 11 sur papier était évident : Mathias "Zanka" Jorgensen est arrivé avec un statut de vétéran de la Premier League, et a été absolument catastrophique pendant de longs mois. Il semble prendre ses marques, mais impossible de ne pas en faire un flop.

Arrivé pour 6 millions en provenance d'Estudiantes, Zaïd Romero devait quant à lui devenir l'un des patrons de la défense de Bruges. Il joue à peine, devancé par l'indéboulonnable duo Mechele-Ordonez. L'Argentin recevra sa chance, mais est une déception jusqu'ici.

Sur les flancs, deux Belges et même deux Diables Rouges. Hugo Siquet était arrivé par la grande porte au Club de Bruges ; il s'est retrouvé relégué au Club NXT. Thomas Foket devait concurrencer Killian Sardella ; c'est ce dernier qui est devenu Diable.

Milieux de terrain

Là encore, un duo belge devant la défense : Dennis Praet, touché par les blessures et le manque de rythme, n'a encore strictement rien pu amener à l'Antwerp et va clairement devoir accélérer la cadence en 2025 pour ne pas gâcher une saison importante pour lui. Leander Dendoncker aurait dû devenir le patron du RSCA ; souvent forcé de jouer les pompiers de service derrière, il y a été très moyen, et n'amène pas autant qu'espéré dans l'entrejeu.

© photonews

Enfin, après avoir échoué à se lancer à Genk, Anouar Aït El-Hadj arrivait à l'Union Saint-Gilloise bien décidé à enfin percer. Ce n'est pour l'instant pas du tout le cas : 6 titularisations d'affilée sans convaincre, et maintenant un seul match joué sur les 7 derniers en Pro League.

Attaquants

Devant, un autre unioniste n'amène pas ce qu'on en attendait : Sofiane Boufal n'est pas parvenu à retrouver le rythme jusqu'à maintenant. Cependant, au vu de sa passe difficile avant d'arriver en Belgique, la patience est de mise.

Viktor Djukanovic, quant à lui, est arrivé entouré d'une véritable hype, étant estimé à 7 millions d'euros et prêté par Hammarby. Le Standard pensait avoir fait une superbe affaire mais le Monténégrin n'a joué que 4 petits matchs jusqu'à présent, sans rien amener. Un coup dans l'eau.

Enfin, en pointe, un joueur qui réussit à être une déception dans deux clubs : Grejohn Kyei, arrivé en début de mercato au Standard, n'y a pas convaincu Ivan Leko... et a été prêté au Sporting Charleroi. Là, on a vu ses limites, qui lui valent d'être l'une des nombreuses déceptions de la saison au Mambourg...