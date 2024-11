Officiel : un ancien joueur du Standard raccroche les crampons pour se consacrer à la mode

A 37 ans, Sergé Gakpé faisait partie de ces joueurs n'ayant pas réussi à retrouver de club cet été. Même en tant que profil gratuit, il n'a pas retrouvé chaussure à son pied après sa dernière aventure dans le club chypriote de l'APEA Akrotiri.

Il a ainsi annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux : "Le football m'a offert bien plus qu'un métier, il m'a permis de rencontrer des personnes des quatre coins du monde, de voyager, d'apprendre de nouvelles langues, de nouvelles cultures et des manières de penser différentes" écrit-il.

Lors de la deuxième partie de la saison 2011/2012, l'international togolais avait été prêté au Standard par le FC Nantes. Régulièrement titulaire, il n'avait pourtant pas franchement marqué les esprits sur son côté gauche.

Après son bref séjour à Sclessin, le natif de Bondy avait transité par la Genoa, l'Atalanta, le Chievo Vérone, Amiens, le Cercle de Bruges et enfin plusieurs piges à Chypre sur sa fin de carrière.

La suite est déjà connue pour lui : Serge Gakpé a lancé sa propre marque de vêtements en 2021 et pourra désormais s'y consacrer à 100%.

