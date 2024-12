Léandre Kuavita, l'incarnation du Standard dessiné par Leko

Léandre Kuavita prend de plus en plus de place au Standard. Il n'était pourtant pas forcément dans les plans d'Ivan Leko en début de saison.

A quelques secondes près, Léandre Kuavita était le seul buteur du choc wallon du weekend. En s'infiltrant pour échapper au marquage carolo et mettre un terme à l'action initiée par Dennis Ayensa, le milieu de terrain de 20 ans a sans doute vécu le plus grand moment de sa jeune carrière. Une belle récompense après plusieurs mois dans l'incertitude.

Lorsqu'il est titularisé à Genk pour le premier match de la saison. Certains froncent les sourcils : un jeune de la maison ? Parfait. Mais aligner des joueurs qui, comme lui, Henry Lawrence, Ibe Hautekiet ou Soufiane Benjdida, étaient plus habitués aux matchs du SL 16 sera-t-il suffisant ?

Près de cinq mois après ce match courageux pour contraindre une équipe de Genk encore en rodage au match nul, Kuavita a dépassé le stade de bonne surprise du début de saison qui rentre petit à petit dans le rang.

Déjà très mature pour son âge

S'il serait faux d'écrire, et même injuste d'attendre de sa part, qu'il porte l'équipe, le garçon a aujourd'hui gagné sa place : "Parfois, on voit des joueurs qui ont des grosses prédispositions techniques, mais qui sont un peu en retard physiquement, etc. Et Léandre, c'est peut-être moins 'sexy' à voir, mais il est très précieux dans l'équipe. Il a un volume de jeu assez exceptionnel, surtout pour son âge. Il a une intelligence tactique aussi déjà très développée" résume Pierre Locht pour RTL Sports.

Dans sa quête perpetuelle d'équilibre d'Ivan Leko, son profil s'avère très intéressant. Si le Standard manifeste un manque assez évident de créativité, l'entrejeu est par contre au four et au moulin. Les courses incessantes du trio Kuavita - O'Neill - Price en font des joueurs à la fois capable de venir prêter main forte à la défense et de s'infiltrer de la deuxième ligne. "Aujourd'hui, le Standard joue avec trois numéros six, ou trois numéros huit, appelez ça comme vous voulez" résume Philippe Albert sur le plateau de La Tribune.

Pourtant, aligner les trois ensemble n'était pas une évidence. A son arrivée, Marko Bulat s'est d'emblée signalé en s'infiltrant lui-même pour offrir la victoire face au Club de Bruges. Le tout avec une qualité technique bien plus ostentatoire. Le Croate aurait pu/dû être celui qui fait courir les autres grâce à son coup d'oeil et à la qualité de son pied droit. Déjà à l'Antwerp, au Club de Bruges et à Saint-Trond, Leko basait son football sur des joueurs capables de répéter les courses à haute intensité. La nonchalance de Bulat lui a rendu de moins en moins pardonnables ses déchets techniques à l'heure d'amener un peu d'audace.

L'audace, ou plutôt le manque d'audace, c'est justement ce qui est reproché à Leko depuis plusieurs semaines. Y compris en interne. Ce qui a poussé Kuavita sur le banc pendant un petit temps. Le lendemain de ce changement remarqué à l'occaison du match à Anderlecht, Sacha Tavolieri rapportait que la direction du Standard et les Anglais derrière A-Cap ont "poussé en interne pour que l'entraîneur préfère Isaac Price à Léandre Kuavita dans le but d’avoir un cœur du jeu plus offensif".

C'est finalement Bulat qui fera par la suite les frais des réajustements tactiques. Kuavita n'aura sans doute jamais sa vista ou son coup de patte sur phase arrêtée mais saisit sa chance. Au-delà de ses tentatives au but de plus en plus nombreuses, sa présence se fait aussi ressentir défensivement : avec lui dans le onze de base, l'équipe a encaissé 7 buts en 11 matchs. Sans lui, cela monte à 13 buts en 5 matchs. Même si d'autres facteurs entrent en jeu, la différence est frappante.

Alors qu'il aurait pu s'avérer anecdotique, le match de Coupe contre le Lyra-Lierse était révélateur de l'animation du Standard : une difficulté à créer du jeu face à un bloc bas, même contre un adversaire de troisième division mais des buts inscrits via quelques circuits préférentiels. Le premier résulte du centre d'un latéral (Ilay Camara) repris en pleine course par Camara. Le second est l'oeuvre de la complémenatrité naissante entre Andi Zeqiri et Dennis Ayensa. Le but fatidique vient d'une passe incisive de Kuavita déviée par O'Neill dans le rectangle.

Sur la toute première occasion du match, le Standard ouvre le score avec une tête de Léandre Kuavita ! 🔴⚪ #RTLsports pic.twitter.com/ZLnK2FsRa9 — RTL sports (@RTLsportsbe) October 30, 2024

Le football à la sauce Leko n'est pour l'heure pas le plus beau mais le mariage entre sa philosophie et les profils disponibles n'est finalement pas des plus incohérents. Kuavita l'incarne bien : "Je pense que si on lui donne la confiance qu'il mérite et qu'on le laisse grandir, il peut encore s'améliorer techniquement, ça peut être très prometteur pour l'avenir du Standard. Je sais que c'est parfois la frustration de certains supporters. Ce n'est pas le joueur qui va créer la différence sur un geste, mais il a des qualités" conclut Pierre Locht.