Inquiétude à Anderlecht concernant Yari Verschaeren après sa sortie sur blessure

Yari Verschaeren est resté sur la pelouse juste assez longtemps pour être décisif au Slavia Prague, mais a dû céder sa place à la pause, touché à l'épaule. Et il pourrait en avoir pour quelques semaines.

Le match entre le Slavia Prague et le RSC Anderlecht a été particulièrement accroché par moments, avec de gros contacts qui laisseront des bleus. Yari Verschaeren, lui, a même dû céder sa place à la pause pour une blessure à l'épaule.

Il faudra attendre les résultats pour être certain, par exemple, que les ligaments ne soient pas touchés. Ces résultats ne sont pas encore connus, mais selon La Dernière Heure, on ne se berce pas d'illusions au RSC Anderlecht : Yari Verschaeren pourrait bien ne plus jouer en 2024.

Bien sûr, nous sommes déjà mi-décembre, et il ne reste que 3 matchs en 2024 : le déplacement ce dimanche à Saint-Trond, celui à Genk la semaine prochaine, et la réception de Dender le 27 décembre. Trois rencontres, donc, que ne devrait pas disputer le n°10 du RSCA.

Ce dimanche, Hubert devra donc se creuser la tête, car Stroeykens est également indisponible, et il est fort possible que Tristan Degreef ne fasse pas encore son retour non plus. Un jeune des Futures pourrait être appelé par David Hubert ; on en saura certainement plus en voyant qui jouera ce soir face aux Francs Borains.

Anas Tajaouart avait été repris pour le déplacement au Slavia et est une option potentielle. À moins que l'entrejeu se compose de Leoni, Dendoncker et Rits, avec Amuzu ou Angulo sur le flanc gauche...