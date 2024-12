🎥 Action spéciale de la Pro League pendant la période de Noël : plusieurs cadeaux, dont une rencontre avec Pär Zetterberg !

L'action de Noël de la Pro League a démarré. Du 1er au 30 décembre, les fans peuvent enchérir sur leurs maillots préférés des joueurs de Jupiler Pro League, Challenger Pro League et Lotto Super League.

C'est la seizième fois que la Pro League organise cette action de Noël, et une fois de plus, les fans peuvent non seulement obtenir des maillots de leurs joueurs préférés via une plateforme de vente aux enchères en ligne, mais également d'autres articles uniques. Entre autres, des portraits signés de nouveaux membres du Hall of Fame ou une rencontre avec Pär Zetterberg.

Une action de Younited Belgium

Younited Belgium, qui organise l'action, est le partenaire social de la Pro League qui aide les personnes plus démunies à trouver une place dans des équipes de football. Le programme leur offre une structure et un réseau, ce qui leur permet de sortir de leur isolement.

L'action de Noël précédente, en 2023, avait été un grand succès. Un montant record de 157 365 euros avait été collecté, le maillot signé de l'ancien joueur du Club de Bruges, Antonio Nusa, ayant rapporté le plus d'argent, soit 3 023 euros.

Dans le cadre cette action de Noël, les joueurs de la Jupiler Pro League porteront le logo de Younited Belgium sur leur poitrine lors des rencontres du 26 et 27 décembre. Grâce à cette mise en place, 56 équipes Younited ont été créées, regroupant près de 2 000 participants à travers tout le pays.

Grâce au succès de cette action, la Pro League espère augmenter encore le nombre d'équipes créées grâce à Younited Belgium. Les fans ont jusqu'au 30 décembre pour saisir l'occasion d'acquérir un article unique tout en soutenant une bonne cause.