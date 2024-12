Deux auto-buts pour le prix d'un : l'Antwerp regagne enfin et se rapproche d'Anderlecht

L'Antwerp s'est imposé 1-3 à Dender. Une victoire qui pourrait enfin relancer les troupes de Jonas De Roeck.

Au coup d'envoi, les Anversois restaient sur cinq matchs sans victoire de rang (la qualification en Coupe de Belgique avait été acquise aux tirs au but), avec des dernières semaines très frustrantes.

Mais Dender a rapidement mis son adversaire à l'aise en ouvrant le score...contre son camp, via l'infortuné Kobe Cools. Les promus ont réagi avec deux changements au repos, et cela a directement porté ses fruits, avec l'égalisation d'Aurélien Scheidler dix minutes après la reprise.

L'Antwerp se rassure

Le score est ensuite resté en l'état...cinq minutes, le temps nécessaire à Vincent Janssen de remettre l'Antwerp aux commandes, bien servi par Gyrano Kerk.

A l'approche du dernier quart d'heure, les Anversois ont même fait le break, sur le deuxième auto-but local de la soirée, Bryan Goncalves trompant son propre gardien en déviant au petit rectangle en tenant d'intervenir devant Janssen (1-3).

Le Great Old renoue enfin avec le succès et revient provisoirement à deux points d'Anderlecht. De son côté, Dender reste à hauteur de Charleroi et du Standard, six points au-dessus de la zone dangereuse.