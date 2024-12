Officiel : cet ancien du Standard se relance en Challenger Pro League

Après la présentation de Kurt Abrahams comme nouvelle recrue, Beveren enregistre déjà sa deuxième signature hivernale, et celle-ci concerne un joueur bien connu dans notre pays...

Beveren a récemment présenté Kurt Abrahams, et désormais, la deuxième recrue est également officialisée. Christian Brüls a ainsi signé un contrat jusqu’en juin 2026.

Le milieu de terrain de 36 ans avait résilié son contrat avec Zulte Waregem il y a environ un mois. Il faisait déjà partie de l’équipe B depuis un certain temps. Le club n’en avait plus besoin et souhaitait se séparer de lui.

Zulte Waregem avait d’ailleurs communiqué à l’époque que Brüls avait refusé une proposition de résiliation de son contrat, ce qui expliquait son transfert vers l’équipe B.

Il s’entraîne depuis quelque temps avec SK Beveren, où il a clairement convaincu le staff de ce qu’il pouvait encore apporter. "Avec le ballon, Christian Brüls est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai jamais travaillé", a déclaré le directeur général Bob Peeters.

Brüls a disputé plus de 200 matches au plus haut niveau en Belgique. Il a joué pour plusieurs clubs, notamment STVV, La Gantoise, Zulte Waregem, Eupen et le Standard.