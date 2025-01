Presque une certitude : pourquoi Saint-Trond aurait un avantage énorme en cas de play-downs

La saison dernière, le Cercle s'est qualifié pour les Play-Offs 1, ainsi que pour la Coupe d'Europe. Cette saison, la donne est bien différente.

La saison dernière fut l'une des meilleures de l'histoire du Cercle, quatrième à l'issue des Play-Offs 1 et qualifié pour la Conference League. Si les Groen & Zwart réalisent une belle campagne européenne et ont terminé à la 8e place de la phase de ligue, la donne est bien différente en championnat, où éviter les play-downs est devenu la priorité.

"Maintenant que Denkey est parti, quelques mois d'incertitude les attendent encore", a déclaré le journaliste sportif néerlandophone Karl Vannieuwkerke au Nieuwsblad. "Je crains que le maintien ne devienne un véritable défi pour eux."

L'avantage de Saint-Trond est-il trop important ?

Le concurrent le plus dangereux : Saint-Trond. "STVV se situe également en bas de classement, mais ils bénéficient de l'avantage de disputer leurs matchs à domicile sur du gazon synthétique. Plus de 70 % de leurs points sont pris à domicile. Sachant qu'ils joueront la moitié des play-downs chez eux, on comprend qu'ils ont un avantage."

Il ne reste plus que 10 matchs avant la fin de la saison régulière, et le Cercle terminera par trois rencontres difficiles contre l'Antwerp, le Club de Bruges et Anderlecht.

"Dans un système à trois points par victoire, les choses peuvent évoluer rapidement. Une équipe qui prend 7 points sur 9 peut sortir soudainement de la zone rouge. Mais la lutte en bas du classement sera intense jusqu'au bout. Je n'écarte pas encore Beerschot, car ils ont vraiment réalisé de bonnes performances ces dernières semaines."