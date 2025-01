Malines a devancé deux autres écuries de Pro League très intéressées pour s'offrir son nouvel attaquant

Keano 'Kiki' Vanrafelghem quitte le Patro Eisden et la Challenger Pro League pour Malines. L'Union Saint-Gilloise et La Gantoise étaient aussi intéressés.

Ce n'est pas encore officiel, mais ça ne va pas tarder. Keano Vanrafelghem va quitter le Patro Eisden, en Challenger Pro League, pour rejoindre Malines.

Selon Het Nieuwsblad, l'attaquant de 21 ans a passé sa visite médicale, ce jeudi. Entre-temps, le quotidien du nord du pays a dévoilé les détails de la transaction.

On sait, par exemple, que le club de deuxième division belge réalise une très belle opération financière, puisqu'une indemnité d'un million d'euros va être payée par Malines, qui cède aussi une partie de la plus-value sur le futur transfert de Vanrafelghem.

En outre, on apprend que l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise étaient aussi intéressés par l'ancien du centre de formation du Club de Bruges, ainsi qu'un club néerlandais de première division resté anonyme. Malines a toutefois été le plus concret et le plus rapide.

Auteur de huit buts et six passes décisives en quinze rencontres de Challenger Pro League depuis le début de la saison, Vanrafelghem devrait être officialisé ce week-end, au plus tard.