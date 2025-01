Après trois mois de galère, Anthony Limbombe peut enfin se relancer : "C'est une grosse plus-value pour nous"

Victime d'une blessure au mois d'octobre, Anthony Limbombe a pu profiter de la trêve pour revenir en forme. Le voilà proche d'un retour dans le onze de base de Beveren.

Sa dernière titularisation remonte à il y a trois mois, jour pour jour. Le 18 octobre dernier, Anthony Limbombe figurait dans le onze de base du SK Beveren pour affronter La Louvière en Challenger Pro League.

L'ailier gauche de 30 ans, passé par Genk, le Lierse, Bruges et le Standard, pour ne citer que ses aventures en Belgique, avait quitté ses partenaires après 72 minutes, avant de prendre la direction de l'infirmerie pendant un mois. Mais, à son retour, Limbombe n'était pas en forme, et n'est plus sorti du banc après deux montées au jeu non concluantes.

"Il n'était vraiment pas en forme à son retour. De plus, l'équipe se portait très bien, il était donc difficile pour lui de retrouver une place", a commenté l'entraîneur de Beveren, Marink Reedijk, en conférence de presse, selon les propos du Nieuwsblad.

Anthony Limbombe va pouvoir faire son vrai retour avec Beveren

Mais, la trêve ayant aidé, Limbombe a pu revenir en forme et est remonté au jeu, certes, pendant une petite minute seulement, la semaine dernière contre... La Louvière, dans le cadre de la 17e journée de championnat. Le Malinois de naissance se sent beaucoup mieux et va progressivement pouvoir réintégrer l'équipe, après trois mois de galère.

"C'est une réelle plus-value pour nous. On sait qu'un Limbombe en forme est très important pour l'équipe. Je veux que tout le monde fasse de son mieux, ce qui signifie que je dois faire des choix. Anthony s'entraîne bien et a montré qu'il est prêt, c'est à nous de décider désormais", a conclu Reedijk. Cinquième du championnat, le SK Beveren se déplace aux Francs-Borains, douzièmes, ce samedi soir.