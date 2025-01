Plus de Danois dans le staff d'Anderlecht : un départ de plus

Le RSC Anderlecht connaît encore un changement au sein de son organigramme. Cette fois, c'est l'adjoint de David Hubert Jan Michaelsen qui quitte le club.

Jan Michaelsen (54 ans) ne fait plus partie du staff du RSC Anderlecht. Le club a annoncé son départ ce lundi soir, six mois après son arrivée en tant que Head of Individual Training. Michaelsen avait alors intégré le staff de son compatriote Brian Riemer.

Michaelsen arrivait à l'époque de l'équipe U20 du Danemark, et va désormais relever un nouveau défi. Le RSCA ne précise pas la nature de ce nouveau poste pour le Danois mais Het Laatste Nieuws nous apprend qu'il rejoint les Vancouver Whitecaps, en MLS.

Avec ce départ, c'est l'une des dernières pages de l'ère danoise du Sporting qui se tourne. Après Brian Riemer et Jesper Fredberg, Michaelsen était le dernier danois en poste dans l'organigramme du RSC Anderlecht.

Anders Dreyer s'apprêtant lui aussi à rejoindre la MLS, peu de temps après Zanka, il ne restera désormais plus que Kasper Dolberg et Mads Kikkenborg de l'armada danoise qui avait rejoint le RSCA ces dernières années.

Récemment, David Hubert avait renforcé le staff anderlechtois avec son propre adjoint, Jonathan Alves. On suppose donc qu'aucune arrivée ne suivra le départ de Jan Michaelsen.