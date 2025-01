Le nouveau coach des Diables Rouges aura un dossier plus urgent que Thibaut Courtois à résoudre : cette pépite doit absolument être convaincue de choisir la Belgique !

Vincent Mannaert discute avec des candidats potentiels pour le poste d'entraîneur national, et doit aborder les dossiers délicats pour en connaître la vision des candidats. Thibaut Courtois est bien sûr un de ces sujets, mais Konstantinos Karetsas l'est également.

Pourquoi disons-nous que le dossier Thibaut Courtois se résoudra de lui-même ? Parce que le joueur lui-même a l'intention de revenir maintenant que Domenico Tedesco est parti et que tout entraîneur doté d'un tant soit peu d'une vision, voudra sûrement faire revenir le meilleur gardien du monde.

Thibaut Courtois de retour

En coulisses, il faudra discuter de la manière dont le gardien a laissé tomber l'équipe, mais avec le soutien de De Bruyne et Lukaku, cela se passera bien si Courtois raconte sa version des faits. Koen Casteels et Matz Sels souffriront bien sûr de son retour, mais on ne peut tout simplement pas se passer de lui.

En réalité, cette équipe belge a besoin d'un joueur qui ose prendre les choses en main. Courtois est quelqu'un de ce genre, tout le monde le sait, il n'hésite pas à râler et à le faire savoir si tout le monde ne s'est pas donné à 100 % dans un match.

Mais ce qui est plus important c'est que dans un avenir proche, nous devrons dire au revoir aux derniers membres de la Génération Dorée. On ne verra plus Kevin De Bruyne ni Romelu Lukaku à Tubize pour les rassemblements.

Karetsas, le successeur le plus logique de KDB

Le nouveau sélectionneur national devra construire une nouvelle équipe et il est actuellement nécessaire qu'un joueur puisse être pris sous l'aile de KDB pour mieux le remplacer. Un nom nous vient alors en tête : Konstantinos Karetsas.

Le milieu offensif de 17 ans de Genk est un talent énorme, mais il ne joue pas (encore) tous les matchs chez les Limbourgeois. Cependant, personne ne doute qu'il a le potentiel de faire une grande carrière. Mais il hésite encore entre l'équipe nationale grecque et belge. Il n'est donc pas trop tôt pour l'intégrer dès maintenant au groupe. Youri Tielemans a été également préparé de cette manière, tout comme De Bruyne au début de sa carrière.

Vincent Mannaert prend effectivement cela en compte dans les discussions. Il faut en effet penser à court et à long terme. Convaincre Karetsas maintenant serait déjà un grand soulagement pour beaucoup à l'Union Belge.