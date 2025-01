90 minutes pour Thorgan Hazard, qui monte en puissance : "J'avais des crampes un peu partout"

Thorgan Hazard était titulaire avec Anderlecht ce soir. Il s'érige de plus en plus en renfort de choix pour la deuxième partie de saison.

Comme la semaine dernière à Courtrai, Thorgan Hazard a débuté la rencontre contre Malines. Cette fois, il a même surpris en étant capable de disputer les 90 minutes. Pas mal pour un joueur resté huit mois sur la touche.

Mais il avoue avoir tout de même souffert : "Physiquement, j'avais des crampes un peu partout. Mais je voulais absolument rester sur le terrain, je m'y sentais bien. Quand tu gagnes 4-1, tu as envie d'être sur le terrain et de t'amuser" rigolait-il au micro de DAZN.

Déjà une belle connexion avec Goto

Le Diable Rouge a pris du plaisir, bougeant beaucoup sur le terrain, se retrouvant même souvent en zone de conclusion : "Pour mon but, je ne suis pas sûr qu'on va me l'accorder. J'aime beaucoup me retrouver en tant que numéro neuf". Buteur sur coup franc la semaine dernière, Thorgan n'est cette fois crédité que d'un assist. Sa prestation pleine est en tout cas encourageante pour la suite.

Anderlecht a retrouvé le sourire après sa défaite européenne : "On voulait se rattraper par rapport à jeudi car c'était vraiment mauvais. C'est vrai que Malines a bien joué le coup aujourd'hui. En première mi-temps, ils ont eu une grosse occasion mais Kikkenborg la sort bien, heureusement".

Le Sporting s'en sort finalement bien avec ce score de 4-1 : "On a mal débuté la seconde période mais heureusement qu'ils n'ont pas réussi à égaliser sinon cela aurait pu largement tourner autrement" reconnaît Hazard.