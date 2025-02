"Je connais bien Luciano..." : une bonne nouvelle pour les supporters du Standard ?

Les supporters du Standard n'attendent qu'une chose : que la nouvelle d'un rachat tombe bientôt. Et la plupart d'entre eux rêvent de revoir Luciano D'Onofrio aux manettes.

On ne devrait plus attendre des mois avant de savoir ce qu'il en sera de l'avenir du Standard. La date butoir posée par la banque Moelis & Co, en charge de la vente, était mardi dernier. Tous les candidats se sont donc désormais déclarés, et parmi eux se trouverait un groupe d'investisseurs emmené par Lucien D'Onofrio.

L'ancien dirigeant du Standard, aux manettes de 1998 à 2011 à la tête du Matricule 16, pourrait donc bien faire son grand retour pour sortir le club de l'ornière. Un peu comme à l'époque, quand il avait convaincu son grand ami Robert Louis-Dreyfus d'investir dans le Standard déjà au bord de la faillite.

Mais Luciano va-t-il réellement revenir ? Pour Steven Defour, capitaine des Rouches à l'époque dorée du double titre en 2008 et 2009, c'est envisageable. "Je connais bien Luciano. Il adore attendre le dernier moment pour frapper. Cela ne m'étonne donc pas qu'il ait attendu jusqu'à la fin pour passer à l'action", déclare Defour dans le Nieuwsblad.

En effet, l'offre soumise par D'Onofrio a été qualifiée par la presse d'offre "secrète", mise en place en toute discrétion dans les coulisses et remise à Moelis & Co en dernière minute. On ignore si elle tient désormais la corde.

Récemment, une piste s'est en tout cas refermée : celle menant à Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérian présenté comme "le plus riche d'Afrique" et dont le porte-parole a nié tout intérêt.