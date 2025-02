Rik De Mil a rencontré les supporters de Charleroi : "On s'est dit les choses"

Charleroi accueille Dender ce samedi. Rik De Mil veut que ses hommes puissent uniquement se concentrer sur le sportif.

Après le partage de la semaine dernière face au Cercle dans un match qui ressemblait plus à du water-polo qu'à du football, Charleroi s'apprête à recevoir Dender. Le deuxième match à domicile depuis la fameuse interruption face à l'Union. L'épisode et les sanctions qui en avaient découlé ont agrandi la fracture entre le club et une partie de son public.

Jeudi soir, Rik De Mil a convié les représentants de certains groupes de supporters à une réunion pour permettre à chacun d'exprimer ce qu'il avait sur le coeur : "Je suis ici depuis bientôt onze mois et j’aime me connecter aux gens du club, en interne bien sûr, mais aussi aux supporters. Ils sont très importants pour le club" explique l'entraîneur des Zèbres, dans des propos relayés par Le Soir.

"C’était une soirée agréable. On s’est dit les choses. C’est bien d’écouter ce qui se passe dans les tribunes" a-t-il poursuivi. De Mil veut pouvoir laisser ses hommes se concentrer sur le sportif, l'interruption contre l'Union les avait fortement affectés.

Charleroi devra se montrer patient

Contre Dender, c'est surtout la suspension de Check Keita qui touchera le noyau. Stelios Andreou devrait donc revenir dans l'équipe et aura un rôle crucial : "Contre un tel adversaire, qui a l’habitude de jouer avec un bloc bas, c’est 100 % sûr qu’il ne faut pas encaisser le premier but. Ce sera vraiment très important de marquer le premier but dans un tel match, mais si jamais Dender venait à ouvrir le score, ce serait l’occasion de montrer qu’on a progressé contre un bloc bas et qu’on est capable de trouver la solution".

Charleroi ne tombera pas dans le piège de sous-estimer le promu, qui ne compte d'ailleurs qu'un point de moins : "Ils jouent avec un très grand cœur et possède beaucoup de qualités. C’est une équipe qui a un jeu direct et physique, à l’image du Cercle, mais qui a également des moments où ça construit plus que le Cercle, qui a un jeu encore plus direct". Alexis Flips et Grejohn Kyei ne sont pas dans le groupe pour cette rencontre.