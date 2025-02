Tajon Buchanan avait quitté Bruges pour l'Inter un peu à la surprise générale : il est désormais prêté

Quand Tajon Buchanan avait quitté le Club de Bruges pour l'Inter Milan, beaucoup se disaient que la marche risquait d'être un peu honte. Le Canadien va désormais pouvoir se relancer à Villarreal.

En janvier 2024, après deux ans passés au Club de Bruges, Tajon Buchanan (25 ans) signait à l'Inter Milan, un peu à la surprise générale. L'ailier canadien avait montré de vraies qualités, mais un tel "step up" semblait arriver un peu tôt dans la carrière de Buchanan.

Bruges en touchait à l'époque plus de 7 millions d'euros, soit à peine plus qu'à l'achat, ce qui ajoutait à l'étrangeté de la chose pour un joueur si prometteur. Un peu plus d'un an après sa signature, Tajon Buchanan n'aura joué que 17 matchs pour l'Inter (1 but).

Le Canadien va désormais pouvoir reprendre le cours de sa progression : les Nerazzurri ont officialisé son prêt à Villarreal jusqu'en fin de saison, avec une option d'achat pour le club espagnol classé actuellement 5e de Liga.

Tajon Buchanan est estimé à 8 millions d'euros sur Transfermarkt, une valeur qui est restée la même depuis sa signature à l'Inter. Au moment de sa signature à Bruges, on se disait pourtant que les Blauw & Zwart avaient fait une affaire en achetant pour 6,3 millions un joueur valorisé à 12 millions d'euros.

Au Jan Breydel, Buchanan avait disputé 67 matchs en 2 ans, avec 5 buts et 12 passes décisives à la clef.