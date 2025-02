Un leader du vestaire carolo se lâche : "Si j'avais été un joueur belge..."

Adem Zorgane en est déjà à sa quatrième saison à Charleroi. Il commence à trouver le temps long.

À 25 ans, Adem Zorgane est toujours un joueur de Charleroi. Ce n'est pourtant pas ce qui était prévu après s'être révélé dès ses premiers mois dans le Pays Noir. "Pourquoi ne suis-je pas encore parti ? Même moi, je me le demande. Je n'ai pas de réponse" avoue-t-il à La Dernière Heure.

"Sincèrement, ça me frustre, mais j'ai compris que je devais faire abstraction de tout ça. La saison dernière, les rumeurs étaient rentrées dans ma tête. Je n'étais pas bien mentalement, et donc pas bien sur le terrain" poursuit le capitaine carolo.

Le maître à jouer des Zèbres ne devrait pas partir dans les derniers jours du mercato. Il espère en revanche changer d'air dans six mois : "Je suis contre le fait de partir en plein hiver. J'ai envie de terminer la saison ici. Mais je vous mentirais si je vous disais que j'ai envie de rester la saison prochaine".

Désavantagé ?

Zorgane ne mâche pas ses mots : "J'ai été déçu du monde du football. La nationalité joue un grand rôle, et ça aussi, ça me frustre. Si j'avais été un joueur belge, j'aurais été dans un grand club après ma première année ici. Des jeunes joueurs belges ont réalisé la moitié de ce que j'ai fait ici et ils ont eu leur transfert. Moi j'arrivais d'Algérie, un championnat inférieur. Je me suis directement adapté et je ne pars pas. C'est un peu injuste".

La Coupe d'Afrique des Nations est un facteur qui entre en ligne de compte. Adem Zorgane confirme que les clubs sont bien réfractaires à l'idée de recruter des joueurs absents pendant un mois à cause de la CAN : "Ce n'est pas bien pour les joueurs africains. Ça nous handicape, car tu peux rater un moins de compétition et des échéances importantes en Ligue des Champions si ton club la joue".