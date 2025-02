"À nouveau footballeur" au Standard, Lazare Amani revient sur son enfer vécu à l'Union : "Ça m'a beaucoup affecté, mais je ne suis pas encore vraiment parti"

Buteur sur la dernière action au Cercle, Lazare Amani est revenu sur l'enfer qu'il a vécu à l'Union, cette saison. Cependant, le milieu de terrain ivoirien ne se sent pas encore complètement parti du Parc Duden, et n'exclut rien concernant son avenir.

C'est un grand symbole que ça soit Lazare Amani qui ait délivré les Rouches sur la pelouse du Cercle, samedi soir. Prêté par l'Union, où il a été complètement écarté par le staff actuel, le médian ivoirien avait joué une minute face à Dender, le jour même de son officialisation, avant de monter à un quart d'heure du terme au Jan Breydel. Sur la dernière action, il a trompé Delanghe d'une reprise imparable.

"J'avais envie de montrer que j'étais toujours Lazare, ça s'est bien passé. Enfin, je me ressens footballeur, ça faisait vraiment longtemps. Quand on voit mon parcours à l'Union, je n'étais plus un novice. J'étais un cadre et vivre ça m'a affecté, mais c'est le football et c'est maintenant derrière moi."

Le groupe est très soudé, c'est sa force"

"Mon intégration se passe bien, le groupe est très soudé et m'a rapidement mis dans le bain. Je connaissais déjà Ayensa de l'Union, et Zeqiri et Fossey essayent beaucoup de m'intégrer aussi. Les nouveaux sont très bien accueillis par tout le monde, c'est la force du groupe."

Lazare Amani ne se sent pas totalement parti de l'Union

Cependant, Lazare Amani ne se sent pas encore entièrement parti de l'Union. Prêté jusqu'à la fin de saison, avec une option d'achat, l'Ivoirien admet qu'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait, mais quitter la Jupiler Pro League pour un plus grand championnat ne semble pas être une idée totalement abandonnée.

"Mon départ de l'Union ? Je ne suis pas parti, je suis seulement prêté. Bien sûr que j'imaginais autre chose, mais je peux encore faire une bonne saison, revenir à l'Union et partir après. On ne sait jamais ce qui va se passer" a-t-il conclu à notre micro dans la zone mixte du Jan Breydel.