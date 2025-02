En manque de temps de jeu, Yorbe Vertessen aurait trouvé une porte de sortie

Yorbe Vertessen n'est pas satisfait de sa situation à l'Union Berlin. Il devrait rejoindre l'Autriche.

Yorbe Vertessen (24 ans) a quitté le PSV Eindhoven pour l'Union Berlin il y a un an presque jour pour jour, dans les dernières heures du mercato hivernal 2024. Cette saison, il a eu l'occasion de disputer 17 matchs en Bundesliga, pour un but et une passe décisive.

Mais ces dernières semaines, l'ancien du PSV Eindhoven est en manque de temps de jeu et n'est monté qu'une fois sur les 4 derniers matchs. Il se cherche donc une porte de sortie. Récemment, une option en Bundesliga (le Werder Brême) était évoquée.

Vertessen semble cependant se diriger vers la Bundesliga... autrichienne, à en croire le très bien renseigné Florian Plettenberg de Sky Sports Germany. Le Belge était déjà absent à l'entraînement de l'Union ce dimanche, et devrait rejoindre le Red Bull Salzbourg.

L'Union Berlin envisageait un prêt, Salzbourg aimerait acquérir Yorbe Vertessen à titre permanent, ce que le 14e de Bundesliga serait prêt à accepter. L'ex-international Espoirs (12 caps, 4 buts) est encore sous contrat jusqu'en 2028, et est évalué à 6 millions d'euros sur Transfermarkt ; l'Union Berlin avait dépensé 4,75 millions pour ses services.

En tout, Vertessen aura disputé 32 matchs (5 buts) pour l'Union Berlin depuis sa signature. De janvier à juin 2023, il avait été prêté à l'Union Saint-Gilloise, disputant 20 matchs et inscrivant 4 buts pour le club bruxellois. Un retour avait été évoqué à l'époque, sans que cela ne se concrétise.