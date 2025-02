Charles De Ketelaere remporte la plus grande récompense individuelle de sa carrière

Charles De Ketelaere est le meilleur joueur belge évoluant à l'étranger. C'est du moins le titre qui lui a été remis ce mardi à Middelkerke.

Charles De Ketelaere a été élu meilleur joueur belge évoluant à l'étranger lors de la cérémonie du Soulier d'Or. Une récompense qui semble logique au vu des prestations du Diable Rouge depuis son arrivée à l'Atalanta.

En remportant ce trophée, CDK met fin à l'hégémonie de la génération dorée. Depuis plus d'une décennie, Courtois, De Bruyne, Hazard et Lukaku se partageaient la récompense. C'est désormais un nouveau nom, qui ne fait pas partie de cette même génération, qui le remporte.

Ce n'est cependant pas la première fois que CDK repart avec un trophée lors de cette cérémonie. Il avait en effet déjà été nommé Espoir de l'année en 2020 et 2021.

Cette saison, l'attaquant belge a remporté l'Europa League avec l'Atalanta. Dans son équipe, il a joué un grand rôle dans la conquête de ce trophée, inscrivant 2 buts et 2 passes décisives en 11 matchs. Cette saison, De Ketelaere a déjà délivré 5 passes décisives et marqué 5 buts en 22 matchs de championnat. En ce qui concerne la Ligue des Champions, le joueur belge a disputé 8 rencontres pour un total de 4 buts et 5 passes décisives. Rien que ça !

Kevin De Bruyne, qui a remporté les deux dernières éditions, prend la deuxième place au classement de cette récompense, tandis que Lois Openda se classe troisième. Deux joueurs n'appartenant pas à la génération dorée figurent donc dans le top 3.