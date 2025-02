Tessa Wullaert entre un peu plus dans l'histoire en remportant son cinquième Soulier d'Or

Tessa Wullaert a inscrit son nom une nouvelle fois dans les livres d'histoire. La capitaine des Red Flames a remporté ce soir son cinquième Soulier d'Or, consolidant ainsi son statut de plus grande joueuse que le football féminin belge ait jamais connu.

Après ses victoires précédentes en 2016, 2018, 2019 et 2023, elle ajoute maintenant l'édition de 2025 à son impressionnant palmarès.

La joueuse de 31 ans a connu une nouvelle année forte tant avec le Fortuna Sittard qu'avec l'Inter Milan. Aux Pays-Bas, elle a été élue joueuse de l'année, avant de rejoindre l'été dernier le club italien de premier plan.

À l'Inter, elle a rapidement trouvé ses repères et a immédiatement été décisive avec cinq buts et quatre passes décisives lors de ses quinze premiers matches en Serie A. Avec les Red Flames, elle a également continué à jouer un rôle crucial et a prouvé à maintes reprises sa classe.

Malgré sa domination, Wullaert reste une joueuse qui divise. Pas toujours adorée de tous, mais immensément respectée par les connaisseurs et ses coéquipières. Son professionnalisme, son sens du but et son leadership font d'elle une valeur sûre dans le football féminin, tant en Belgique qu'à l'international.

Un record ?

Avec son cinquième trophée, Wullaert fait mieux que n'importe quelle autre joueuse belge et augmente son avance sur la concurrence. Elle égalise également le record de Paul Van Himst chez les hommes et établit une nouvelle référence dans le football belge. Seule une sixième trophée semble la séparer d'un statut qui pourrait ne jamais être égalé.

La question qui se pose maintenant : est-ce la fin pour Wullaert, ou pourra-t-elle dans les années à venir continuer à construire sa légende ? Avec sa détermination et son ambition, il semble que son histoire à succès n'ait pas encore de fin. Une chose est certaine : son nom résonnera encore longtemps dans le football belge.