Totalement sevré de temps de jeu, un ex-Brugeois va se relancer en Championship

Après quatre saisons passées au Club de Bruges, Emmanuel Dennis s'en est allé dans différents projets avant de retrouver cet hiver un club de Championship.

C'est pour la saison 2017/2018 que le Club de Bruges va dépenser 1,4 million d'euros pour s'acquérir les services de l'attaquant nigérian, alors âgé de 19 ans. À Bruges, tout le monde est conquis. Rapide, élégant, agile et efficace, Emmanuel Dennis joue 116 matchs pour 29 buts et 13 passes décisives, faisant ainsi partie intégrante des trois titres brugeois remportés sur la période de son passage.

La suite de sa carrière est plus compliquée. Parti au mercato de janvier 2021 à Cologne sous la forme d'un prêt payant de 1,2 million, il revient bredouille avec 9 petits matchs et une maigre passe décisive. Il est transféré dès son retour de prêt à Watford.

Un transfert de 4 millions permettant ainsi à Bruges de réaliser une belle plus-value, même si tout le monde en attendait plus. En Angleterre, il retrouve des couleurs avec 33 matchs de Premier League pour 10 buts, ce qui lui permet un transfert de près de 15 millions d'euros vers Nottingham Forest.

Malheureusement pour lui, il ne retrouve pas ses jambes et est prêté pendant deux saisons. Une fois à Basaksehir et une autre fois de retour à Watford, cette fois-ci en Championship. Le rendement est moins bon et de retour à Nottingham en mai 2024, le joueur est inactif depuis lors (aucun match cette saison).

Une solution s'est cependant présentée lors de ce mercato de janvier 2025. Le club est Blackburn, actuel 5e de Championship, s'offre donc les services de Dennis, prêté jusqu'en fin de saison.