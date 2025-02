Cinq titularisations en 2024 mais trois points au Soulier d'or : la bizarrerie de cette édition ?

Le classement du Soulier d'or renseigne souvent quelques excentricités des votants. Cette année, l'invité surprise se nomme Kevin Rodriguez.

En décrochant les yeux des premières places du classement du Soulier d'or, certains noms parfois insoupçonnés ressurgissent souvent des profondeurs. Cette année, on pointe notamment les trois points reçus par Kevin Rodriguez.

L'Union Saint-Gilloise a déboursé 4,50 millions pour l'international équatorien il y a un an et demi. Malgré des entrées prometteuses en équipe nationale, il peine à s'affirmer au Parc Duden.

Rodriguez n'a été titularisé qu'à cinq reprises en championnat en 2024, marquant deux buts, le premier lors du tout premier match de l'année civile, le second lors de la défaite 4-3 à Westerlo en début de saison.

Plus vendeur qu'Ivanovic

Ses trois points, l'attaquant unioniste les a tous obtenus lors du premier tour du vote, soit pour la fin de saison passée. Il s'est ainsi classé vingtième du scrutin du premier tour après avoir pourtant commencé tous les matchs de championnat de la deuxième partie de saison sur le banc.

En d'autres termes, Kevin Rodriguez a obtenu en six mois trois fois plus de points que Franjo Ivanovic sur le même laps de temps pour le second tour. On signalera que l'Equatorien de 24 ans a aussi été blessé au genou pendant plusieurs semaines. Parviendra-t-il à sortir de l'ombre d'Ivanovic et de Promise David en 2025 ?