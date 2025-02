Le plus important pour Rudi Garcia arrivera peut-être avant même son premier match : "C'est sa crédibilité qui est en jeu"

Le retour de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est dans les cartons depuis un certain temps. Comment se positionnera Rudi Garcia face à ce dossier et autres cadres du groupe ?

Le profil du nouveau sélectionneur a été minutieusement étudié par Vincent Mannaert et son équipe. Il faut dire que l'enjeu est de taille : en cas de nouvelles erreurs dans la gestion du groupe comme sous Domenico Tedesco, les derniers rescapés de la génération dorée pourraient définitivement tourner le dos à l'équipe nationale.

Rudi Garcia a donc été choisi dans cette optique, avec le retour de Thibaut Courtois comme première mission. Présent au gala du Soulier d'or, Thierry Courtois a confirmé : "Thibaut et la fédération sont en discussion. Je pense qu'un retour est imminent, que ce soit contre l'Ukraine ou non".

Des déclarations qui ont poussé certains à se poser la question : qui décidera en fin de compte du timing de son retour ? Garcia, Mannaert ou encore le joueur ? "Ce serait une mauvaise idée de laisser Thibaut décider de la date de son retour", analyse Philippe Vande Walle pour La Capitale.

Rudi Garcia doit marquer son territoire

Le management de Rudi Garcia sera observé de très près : comment concilier les intérêts de tout le monde, tout en ne reniant pas ses principes ? "Pour lui, c'est sa crédibilité dans les médias et auprès du monde extérieur qui est en jeu. Il doit immédiatement remettre les choses en ordre" poursuit Vande Walle.

Que ce soit pour Courtois ou pour De Bruyne et Lukaku, qu'il ne cite pas nommément, l'ancien entraîneur des gardiens est très clair : "Pour moi, on ne peut pas refuser une sélection, contre n'importe quel adversaire et dans n'importe quel contexte. Si un joueur est sélectionné, il vient. S'il ne vient pas, on se retrouve plus tard et on le fera sans lui. Et cela vaut pour tout le monde".