Pas encore de retour pour Roméo Lavia : "Il y a encore du chemin..."

La saison de Roméo Lavia avait bien débuté, mais le Diable Rouge n'a joué que deux matchs depuis mi-décembre. Enzo Maresca reste prudent.

On pensait que ce serait enfin sa saison : Roméo Lavia était revenu de blessure en octobre dernier et commençait enfin à enchaîner les matchs de haut niveau. Mais comme souvent depuis le début de sa carrière, l'ancien grand talent d'Anderlecht et Manchester City a rechuté.

Blessé à l'ischio depuis la mi-décembre, Roméo Lavia n'a pu que brièvement faire son retour le 14 janvier face à Bournemouth, devant encore céder sa place à la 56e minute de jeu. Depuis ? Plus d'apparition avec l'équipe A... et apparemment, ce ne sera pas pour tout de suite.

Interrogé au sujet du jeune belge en conférence de presse, Enzo Maresca a en effet été très prudent. "Roméo se remet toujours. Il va beaucoup, beaucoup mieux. Il travaille déjà sur le terrain mais ne sera pas prêt pour Fulham", déclare l'entraîneur de Chelsea.

"Roméo est très jeune, il n'a que 20 ans et doit travailler dur. Il aura encore des blessures dans sa carrière, ça fait partie de la vie d'un footballeur, c'est normal", relativise ensuite Maresca. Quand il est sur le terrain, Lavia entre en ligne de compte pour une place dans le onze, mais il n'arrive pas à enchaîner.

"Il va bien, il est en forme et bientôt de retour. Roméo doit continuer à travailler dur", conclut son coach avec optimisme. Malheureusement, de rechute en rechute, les doutes continuent à entourer le Diable Rouge, qui risque fort de ne pas être là en mars pour la première de Rudi Garcia.