🎥 Bruges est prévenu ! Une Atalanta affûtée ira au Jan Breydel avec le meilleur buteur de Serie A dans ses valises

L'Atalanta se dresse sur la route du Club en Ligue des Champions. Les Italiens viennent de signer un carton en Serie A, et semblent plus prêts que jamais à affronter les Belges.

L'Atalanta a remporté une victoire convaincante et écrasante contre le Hellas Verona en Serie A. Le club conserve des chances de titre en championnat et comptent un élément très précieux dans leurs rangs, le meilleur buteur de Serie A.

En effet, le héros de l'après-midi n'est pas Charles De Ketelaere mais l'inarrêtable Mateo Retegui, auteur de quatre buts qui consolide un peu plus sa place de meilleur buteur du championnat.

Charles De Ketelaere était titulaire et s'est illustré notamment à la 20e minute par une belle action sur la gauche, suivie d'une frappe sur le poteau.

L'Atalanta l'a emporté 0-5 à Vérone. Grâce à cette victoire, le club compte 50 points et se rapproche à un point de l'Inter (2e) et à quatre points du Napoli (1er). Charles De Ketelaere et les siens se rendront au Jan Breydelstadion mercredi soir dans le cadre des barrages (ou tour intermédiaire) de Ligue des champions.