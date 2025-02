🎥 Le RWDM s'adjuge le derby face à Anderlecht, Liège surpris à domicile par les Francs Borains

Derby bruxellois au menu de la 21e journée de Challenger Pro League, qui se jouait au Stade Edmond Machtens.

RWDM - RSCA Futures

Deuxième de CPL et invaincu depuis huit rencontres, le RWDM a fait le boulot face à des jeunes Mauves qui luttent pour ne pas descendre. Les Molenbeekois se sont adjugés derby grâce à l'unique but de la partie inscrit par Mickaël Biron (44e) qui ouvrait son compteur et le score juste avant le repos. Les Molenbeekois ont gaspillé à plusieurs reprises et les Futures ont fait le pressing en fin de match pour égaliser. Finalement, le RWDM l'emporte et reste bien lancé dans la course à la montée.

RFC Liège - Francs Borains

L'après-midi, le RFB a mis fin à la série de trois rencontres sans défaites des Sang & Marine en s'imposant à Rocourt. Mondy Prunier (82e) a planté l'unique but de la partie en fin de match sur phase arrêtée. Il permet aux Borains de remettre la machine en marche après la défaite face au Patro.

Enfin, dans l'autre rencontre de la soirée entre le Patro et Jong Genk, Simon Bammens (49e) a inscrit l'unique but de la partie qui permet aux hommes de Stijn Stijnen de l'emporter. Le Patro reste plus que jamais dans la course à la montée, alors que le Racing reste empêtré à l'avant-dernière place synonyme de relégation.