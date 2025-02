"Beaucoup de choses peuvent nous influencer mentalement" : nouveau cadre chez les Diables, Dodi Lukebakio revient sur la fin de l'ère Tedesco et évoque l'arrivée de Rudi Garcia

Sous les couleurs du FC Séville, Dodi Lukebakio est l'un des Diables les plus en forme depuis le début de la saison. L'ailier droit est devenu l'un des cadres du vestiaire, en équipe nationale, et entend bien jouer son rôle sous la houlette de Rudi Garcia.

Cette semaine, le diffuseur DAZN s'est rendu à Séville pour s'entretenir avec l'homme en forme des Andalous depuis le début de saison, Dodi Lukebakio.

Auteur de neuf buts en vingt-deux matchs de championnat, l'ailier droit de 27 ans sait que la transition générationnelle risque de se poursuivre en équipe nationale avec l'arrivée de Rudi Garcia, mais il compte bien convaincre le sélectionneur français de l'appeler.

"J'ai hâte de voir ses idées, ce qu'il a derrière la tête. Il y a une nouvelle génération qui a besoin de démarrer, on sait que la situation dans laquelle on se trouve n'est pas facile."

Nouveau cadre du vestiaire, Dodi Lukebakio a pris la parole après la défaite des Diables contre Israël

Devenu l'un des cadres du vestiaire, celui qui compte 24 sélections en équipe nationale a pris la parole après la fin de la désastreuse campagne de Ligue des Nations, pour remettre tout le monde dans le droit chemin.

"On s'attendait à une victoire contre Israël, en toute humilité. Mais beaucoup de choses peuvent nous influencer mentalement, comme le probable départ du coach qui était annoncé partout. On ressentait tous cette négativité, c'est pourquoi je me suis permis de m'exprimer après le match."

Lukebakio espère désormais une Belgique unie derrière son équipe nationale, avec la Coupe du Monde 2026 dans la tête de tous. "C'est important qu'on se soutienne et qu'on soit unis. On pouvait faire mieux contre Israël, mais on doit repartir sur des bonnes bases et j'espère que ce nouveau sélectionneur apportera."