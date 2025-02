"Pour moi, une parole est une parole" : à quelques jours de ses retrouvailles, Charles De Ketelaere revient sur son départ mouvementé de Bruges

Le Diable Rouge retrouvera dans quelques jours le Club de Bruges avec l'Atalanta. Des retrouvailles qui s'annoncent chaleureuses, sans perdre de vue la qualification qui se jouera entre les deux formations.

Pour la première fois depuis son départ, Charles De Ketelaere retrouvera « son » Club. Des retrouvailles qui lui feront plaisir, tout comme aux supporters Brugeois. Ce dernier est revenu sur les conditions de son départ, qui n'ont cependant pas été aussi rose.

En effet, après ses solides saisons en équipe A, Charles De Ketelaere était prêt à franchir le pas, mais le Club de Bruges ne l'a pas laissé partir aussi facilement. Les Blauw & Zwart ont tenté de tirer un maximum pour sa pépite et se sont montrés exigeants avec les équipes intéressées.

Un épisode que le joueur n'a pas oublié. Des rumeurs circulaient même à son propos, affirmant qu'il refusait de s'entraîner, ce que De Ketelaere a réfuté : "Le Club de Bruges est l'équipe de mon cœur. Je ne ferais jamais rien pour lui nuire", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Pour moi, une parole est une parole

"Faire une promesse et ne pas la tenir, c'est quelque chose qui me met en colère. Pour moi, une parole est une parole. Mais soit, passons, tout a été réglé entre-temps. Même avec Vincent Mannaert, nous en avons discuté. Je comprends qu'il ait dû jouer son rôle à l'époque. Au final, le Club a obtenu une belle somme pour moi et j'ai obtenu le transfert que je souhaitais", conclut De Ketelaere qui confirme ainsi les tensions de l'époque autour de son départ.

La suite, on la connait : un départ à l'AC Milan et une saison compliquée malgré des débuts prometteurs. Il sera ensuite prêté à l'Atalanta où il a, depuis, explosé et continue à grandir, tout comme le club qui s'invite dans la course au titre, après avoir remporté la toute première coupe d'Europe de son histoire.