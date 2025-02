"Revenir en équipe première au Standard serait un accomplissement de ma carrière" : Nacer Chadli s'exprime sur une possible intégration au sein de l'effectif liégeois en Pro League

Nacer Chadli a déjà pris part à trois rencontres avec le SL16. L'ancien Diable Rouge a décidé de s'exprimer sur ses sensations et évoque notamment de potentielles minutes de jeu en équipe première.

Nacer Chadli est depuis peu de retour en terre liégeoise. Une vingtaine d’années après l’avoir quittée, le natif de la région est revenu à la maison en signant au SL16. Ce mardi, il a décidé de se confier au micro de nos confrères du Soir.

"Ça me fait énormément de bien d’être à nouveau footballeur," souligne le joueur. "C’est dommage d’avoir chopé une petite blessure après 15 minutes lors du dernier match. Mais en général, je me sens bien à l’entraînement. J’ai déjà joué deux fois 80 minutes avec l’équipe et je me sens de mieux en mieux."



Chadli a pensé à arrêter sa carrière avant de signer avec l’équipe B du Standard, une idée qui l’a effrayé : "Cela m’a fait peur," confie-t-il. "Le foot, je l’ai commencé à l’âge de 5 ans et je suis devenu professionnel à 17 ans. C’est toute ma vie. Donc, quand vient le moment de penser à arrêter, c’est dur, surtout que je revenais de blessures et que je n’avais plus de problèmes physiques."

C’est le club de ma vie

Comment expliquer que le Liégeois n’ait jamais pu jouer avec l’équipe première du Standard alors qu’il y a été formé ? "Christophe Dessy disait que je n’avais pas la mentalité pour jouer au niveau professionnel. Mentalité par rapport à quoi ? Je ne suis pas un fouteur de merde, je ne l’ai jamais été. Peut-être que ma mentalité sur le terrain était un peu trop nonchalante à l’époque. [...] Il a pris sa décision et il n’y a aucune rancœur."

Des minutes en équipe première seraient une belle opportunité pour le sauveur des Diables face au Japon lors de la Coupe du Monde 2018 : "Ce serait comme un accomplissement de ma carrière. Comme je l’ai dit, j’ai passé énormément de temps sur les pelouses du centre de formation, tout comme j’en ai passé dans le stade à regarder les matchs des pros. C’est le club de ma vie."