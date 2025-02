Sans club, un ancien Diable veut revenir grâce à son passé avec Rudi Garcia : "C'est encore plus vrai depuis qu'il est là"

Le contrat du défenseur central a été rompu, en Arabie Saoudite. Sans club et de retour de blessure, il entend se remettre à 100% physiquement pour convaincre son ancien entraîneur, Rudi Garcia.

Quand un nouvel entraîneur arrive à la tête d'une équipe, les cartes sont rabattues pour tout le monde. C'est le cas chez les Diables depuis la nomination de Rudi Garcia, venu remplacer le décrié Domenico Tedesco. Et plusieurs veulent en profiter.

Parmi eux, on retrouve Jason Denayer, désormais sans contrat depuis que le sien a été résilié, en Arabie Saoudite. "Je me suis blessé, le club est dans une situation difficile et avait besoin d'un maximum de joueurs étrangers (ndlr : les clubs ont un quota à respecter). En concertation avec Al-Fateh, on a donc résilié mon contrat pour aider le club" a déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad celui qui a, depuis, déménagé à Dubaï pour travailler sa condition.

Jason Denayer veut se remettre en forme et revenir chez les Diables

Si le mercato hivernal a fermé ses portes dans beaucoup de pays, le marché est encore ouvert à certains endroits, comme en Turquie, au Brésil et dans beaucoup de pays de l'Est de l'Europe. "J'ai déjà des contacts et je suis ouvert à tout, mais je veux d'abord me remettre à 100% physiquement. Que ça soit au Celtic, à Lyon ou au Galatasaray, j'ai toujours voulu jouer dans des clubs qui se battaient pour les trophées. Jouer la relégation, ou quoi que ce soit, ne m'intéresse pas."

Jason Denayer entend donc se remettre sur la carte afin de convaincre Rudi Garcia, l'entraîneur avec lequel il a le plus joué dans sa carrière. "Notre entente était très bonne à Lyon. Il me voulait aussi à Al-Nassr, mais ça n'a pas pu se faire. J'étais content quand j'ai appris qu'il était le nouveau sélectionneur, mais j'ai été victime de cette petite déchirure dans la foulée. Il s'entend bien avec Eden Hazard, et Eden s'entend bien avec tous les joueurs. Ce sera positif."

"C'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai connus, il pose une base mais laisse aux joueurs une certaine liberté. Ce n'est pas un schéma rigide comme sur la PlayStation. Rudi Garcia ne m'a pas encore téléphoné, mais j'espère vraiment revenir", a déclaré celui qui n'a plus porté la vareuse des Diables depuis la fin de l'ère Roberto Martinez. "Domenico Tedesco ne m'a jamais contacté. Je comprends les choix du sélectionneur, mais j'aurais aimé recevoir un appel au lieu de ce vide."