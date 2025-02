"Si j'étais le seul décisionnaire, bien sûr que je resterais ici" : Andi Zeqiri évoque son avenir au Standard

Andi Zeqiri restera-t-il au Standard la saison prochaine ? L'attaquant s'explique sur sa situation actuelle.

Prêté par le KRC Genk au Standard de Liège, Andi Zeqiri se sent bien en terre liégeoise. Le Suisse s'est confié dans une interview accordée à Circus Daily.

"Si j'étais le seul décisionnaire, bien sûr que je resterais ici. L'amour que j'ai reçu des gens est important, je me sens comme à la maison, c'est normal de vouloir rester", souligne l’attaquant liégeois. "Mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, donc on verra en fin de saison. Ce qui est certain, c'est que je me donnerai toujours à 200 %."

Le Standard applique une tactique assez défensive en ce moment, de quoi frustrer l'attaquant ? "Je me suis adapté à la tactique défensive de l'équipe. C'est vrai que je suis un attaquant et, évidemment, je veux jouer au ballon, marquer et avoir beaucoup d'occasions."

Il faut croire en notre jeu et se donner à 200 %

"Mais comme je l'ai dit, si c'est ainsi qu'on parvient à prendre des points et que j'arrive à marquer, il faut rester sur ce plan. Il faut croire en notre jeu et se donner à 200 %," explique le natif de Lausanne.

Le Standard a toujours ses chances d’être en Playoffs 1. Le buteur explique ce qui fera la différence : "Il faut qu'on reste unis et qu'on continue à travailler comme on l’a fait jusqu’à présent. Il faut se surpasser jour après jour, enchaîner les matchs sans les brûler. C'est-à-dire jouer match après match, et c’est comme ça qu’on ira au bout."