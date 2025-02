Un Diable Rouge en route vers un transfert à 30 millions d'euros ?

Le mercato hivernal s'est à peine clos qu'on parle déjà de l'été prochain, lors duquel certains Belges pourraient bien déménager. C'est le cas de Koni De Winter.

Le Genoa aurait reçu cet hiver plusieurs offres concernant Koni De Winter (22 ans), véritable patron cette saison en Serie A, et aurait fermement fait comprendre qu'aucun départ n'était possible. Le Belge a disputé 13 matchs cette saison pour trois buts inscrits.

Selon Tuttomercatoweb, le mois dernier, l'AC Milan et l'AS Roma se sont renseignés à propos de De Winter, mais aucun accord n'a pu être conclu. De Winter a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le Genoa l'été dernier, le club génois déboursant 8 millions d'euros.

Le prix demandé serait fixé à un minimum de 25 millions d'euros, mais il y aurait possibilité d'aller au-delà. Des clubs de Premier League montrent également de l'intérêt et le Genoa espère même toucher jusqu'à 30 millions d'euros.

Koni De Winter, formé à la Juventus, n'y avait pas obtenu sa chance et avait dû partir en prêt, d'abord à Empoli puis au Genoa, pour se développer. Désormais titulaire, il a passé un palier cette saison, qu'on espère voir se confirmer en sélection.

Rudi Garcia pourrait en effet faire du jeune défenseur central l'un des cadres de sa défense new look, lui qui a bien connu la Serie A en tant que coach de la Roma et du Napoli. Réponse en mars prochain.