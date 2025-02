🎥 Radja Nainggolan de retour sur le terrain pour la première fois depuis son arrestation : "C'est lui qui le voulait"

Le Ninja a été titularisé pour la première fois depuis son arrestation dans le onze de Lokeren-Temse lors du match contre La Louvière.

Le retour de Radja Nainggolan aux affaires n'a pas été couronné de succès. Lokeren-Temse a subi une très lourde défaite sur sa pelouse (0-5) face à La Louvière (lire ICI) en Challenger Pro League.

Lundi 27 janvier, le monde de Radja Nainggolan a soudainement basculé. L'ancien Diable Rouge venait à peine de faire ses débuts avec son nouveau club qu'il était arrêté pour une affaire liée au trafic de stupéfiants.

Depuis son audition, le Ninja est de nouveau en liberté et a été autorisé à rejouer au football. Il était titulaire pour le match contre La Louvière. Il s'agissait de sa première titularisation chez les Waaslanders. Après avoir été remplaçant lors de ses débuts et avoir marqué, Nainggolan a donc eu plus de temps de jeu cette fois-ci.

Première titularisation mais lourde défaite à la clé

"C'est Radja qui le voulait. Cette semaine, pendant que les autres joueurs étaient à la salle de sport, il a fait des exercices d'endurance supplémentaires pour améliorer sa condition physique. Il le fait avec beaucoup de dévouement. Nous ne doutons pas de ses capacités, qu'il a déjà démontrées contre le Lierse, mais aussi cette semaine à l'entraînement", a déclaré son entraîneur Hans Cornelis.

Face à la RAAL, l'ancien joueur de la Roma et de l'Inter n'a cependant pas eu beaucoup d'impact, car à la mi-temps, Lokeren-Temse accusait déjà un déficit de deux buts et ce dernier était remplacé à quinze minutes du terme.