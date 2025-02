"C'est à nous de nous regarder dans la glace" : l'heure de la révolte a sonné

Les temps sont durs dans le bas du classement, la fin de saison pointe doucement le bout de son nez et certaines formations commencent déjà à se préparer pour le play-down.

Le match contre l'Union s'est avéré difficile pour Courtrai, qui a vu trois nouveaux points précieux s'envoler. Mais malgré les frustrations, Nacho Ferri reste concentré sur ses performances et ce qu'il peut apporter au KVK.

Ce dernier s'est dit très conscient de la responsabilité qui pèse sur les joueurs du club. Et malgré la défaite, Ferri garde la foi en son entraîneur Yves Vanderhaeghe : "Bien sûr, nous continuons à croire en lui. C'est à nous, les joueurs, de nous regarder dans la glace. En tant qu'équipe, nous devons nous relever et continuer à nous battre ensemble pour obtenir le meilleur résultat possible", a déclaré le joueur dans Het Nieuwsblad.

"Nous avons une équipe plus forte depuis le mercato d'hiver. Les joueurs qui nous ont rejoints peuvent nous aider à faire quelque chose dans cette lutte contre la relégation", affirme-t-il.

L'attaquant sait que la saison régulière est presque terminée pour le KVK et que les play-downs sont quasi inévitables. Mais Ferri s'accroche : "Je crois toujours que nous pouvons rester en première division", évoque l'Espagnol.

Courtrai est avant-dernier et se rend à Anvers la semaine prochaine. Ce déplacement sera suivi d'un match crucial à domicile contre le Cercle, autre candidat au maintien en bas de tableau.