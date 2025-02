D1 ACFF : Mons regagne enfin, Tournai battu à Rochefort

Deux matchs étaient au programme ce dimanche en D1 ACFF. Le RAEC Mons n'a pas laissé l'Olympic Charleroi s'envoler en tête.

Après quatre matchs sans victoire (quatre partages consécutifs), le Renaissance 44 Albert de Mons a enfin renoué avec le succès ce dimanche, loin du Tondreau. Les Dragons se déplaçaient en effet à Stockay, qui jouait sa place dans le top 5 de la D1 ACFF.

Mons s'est imposé (0-1) via un but de Dylan De Belder tombé à la 39e minute. Une victoire qui permet à Mons de ne pas laisser filer l'Olympic Charleroi, vainqueur plus tôt ce week-end, en tête de la D1 ACFF. Les Dogues ont trois points d'avance sur le RAEC Mons, longtemps leader.

Malgré cette défaite, Stockay a pu faire la fête avant même de jouer : c'est mathématique, les hommes de Marc Grosjean sont maintenus en D1 ACFF et assurés de disputer les Playoffs, suite aux résultats de ses concurrents directs.

Stockay laisse cependant filer sa 5e place car dans l'autre match de ce dimanche, Rochefort, qui recevait Tournai, s'est imposé (1-0). Les Tournaisiens laissent les jeunes de l'Union Saint-Gilloise les dépasser au classement et sont désormais 10e, un point seulement devant Binche.