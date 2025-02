L'ambiance est bonne à l'Union : "S'il commence à marquer, Anthony Moris et le coach vont s'y mettre aussi"

L'Union Saint-Gilloise a le vent en poupe. Les joueurs sont bien plus relâchés qu'en début de saison, y compris à l'interview.

Grâce à sa victoire 1-2 à Courtrai, l'Union en est désormais à six succès de rang en Pro League. Juste au-dessus de la zone rouge lors du mois de septembre, l'équipe est désormais à cinq points de la deuxième place du Club de Bruges.

"On est de plus en plus solides, mais on a donné trop de cadeaux à Courtrai aujourd’hui. En Playoffs, on devra tous être prêts et avoir une mentalité de tueur. Mais on s’améliore de jour en jour. Il ne faut pas oublier qu’on sort d’un début de saison calamiteux" explique Noah Sadiki à la RTBF.

Sans complexe contre l'Ajax

Au Stades des Éperons d'or, le petit événement était le but de Charles Vanhoutte, son premier de la saison. Le milieu défensif étoffe son registre sous Sébastien Pocognoli. Sadiki l'a gentiment charrié : "S’il commence à marquer, Anthony Moris et le coach vont bientôt s’y mettre aussi".

L'international congolais a également évoqué la rencontre d'Europa League de jeudi contre l'Ajax : "J’ai déjà joué contre eux quand j’étais plus jeune. Anderlecht – Ajax, c’était comme un clasico. Ça va être beau de les retrouver. J’espère qu’on fera un bon résultat chez nous. On peut se qualifier".

Contre les Ajacides, Noah Sadiki va disputer, à seulement 20 ans, sa 26e rencontre européenne. Cinq d'entre elles l'ont été sous le maillot d'Anderlecht. Mais c'est désormais presque déjà dans la peau d'un taulier qu'il les aborde avec les Saint-Gillois.