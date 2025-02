Une piste de réforme du championnat belge déjà écartée : "D'ici quelques semaines, nous pourrions aboutir à un accord"

Les clubs professionnels belges se sont réunis ce lundi à Diegem pour discuter du format de la compétition et de la répartition des droits télévisés. Aucun vote n'a eu lieu, car une majorité ne pourrait de toute façon pas être trouvée à l'heure actuelle.

Les clubs du G5 ainsi que le Standard, plaident en faveur de l'introduction d'un 'modèle européen' (à retrouver en détail en cliquant ici). Les clubs les plus modestes de l'élite sont résolument contre, sur base des pertes financières que ce modèle aurait pour eux.

Outre le modèle européen, la Pro League a également proposé une autre piste. Une compétition avec 16 clubs, et des Champions Playoffs avec quatre clubs. Aucun vote n'a eu lieu lundi, ce qui est logique. Après un vote, il faut attendre 22 jours pour qu'il y en ait un nouveau. Cela aurait pu entraîner l'annulation de la décision lors de l'Assemblée Générale du 20 février et mener à une impasse.

Le CEO de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, a donné plus d'explications après la réunion au Laatste Nieuws : "Il y avait quelques bonnes propositions sur la table, mais nous avons rapidement réalisé qu'aucune majorité ne se dégagerait aujourd'hui. Nous avons eu de bonnes discussions et quelques pistes émergent maintenant pour être davantage explorées".

Trouver un consensus qui arrange tout le monde, une mission impossible ?

"Ce qu'elles contiennent exactement, je ne peux pas en dire beaucoup maintenant. Promotion et relégation, revenus européens, solidarité... Chacun regarde cela de son propre point de vue, et aujourd'hui, il n'y avait pas de majorité. Donc, nous devons retourner à la planche à dessin et voir ce qui est possible" poursuit-il.

"Tout le monde sait qu'il faut changer quelque chose et que des compromis devront être trouvés. Nous ne pouvons pas nous contenter de nos propres positions. Si c'est possible, je pense que d'ici quelques semaines, nous pourrions aboutir à un nouvel accord sur le format" explique Bormans.

Le modèle européen proposé a été rejeté. "Je pense qu'une variante pourrait éventuellement être envisagée, mais aujourd'hui, nous avons constaté que les deux propositions actuelles n'étaient pas assez solides pour obtenir une majorité".