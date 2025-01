Quel format pour le championnat ? L'idée absolument délirante de la Pro League qui veut tout révolutionner !

On le sait : le format actuel de la Jupiler Pro League est amené à disparaître. Plusieurs propositions sont sur la table, et l'une d'elles laisse franchement perplexe.

Voilà des années que les clubs de Pro League tentent de se mettre d'accord pour un nouveau format de championnat : Playoffs à 6, Playoffs à 4, pas de Playoffs, division des points, championnat à 18, 16, 14... on a déjà entendu tout et son contraire, mais aucun accord n'a jamais été trouvé entre les clubs du G5 et les "petits" clubs de Pro League.

Désormais, Lorin Parys, CEO de la Pro League, et son conseil d'administration auraient surtout deux grandes idées sur la table, entre lesquelles il faudrait a priori trancher dans les mois à venir pour le futur du championnat.

Plus de division des points en Playoffs

La première proposition, qui semble la plus plausible, est assez classique : on y retrouve des Playoffs, désormais disputés à 4 équipes afin d'alléger le calendrier, comme cela avait été le cas lors de la saison succédant à la pandémie de COVID-19 ; le championnat serait composé de 16 équipes.

Les 12 équipes non-qualifiées pour le top 4 s'affronteraient dans deux poules de 6, et le dernier de chacune de ces poules serait relégué. En PO1 comme en PO2, pas de division des points, ce qui devrait faire en sorte par exemple que les équipes classées assez haut ne risquent pas... de descendre si elles loupent leurs PO2, même si cela restera en théorie possible.

Une proposition absolument folle : en mode Champions League ?

La seconde proposition a failli faire tomber la rédaction de sa chaise tant elle est, pour le moins, étonnante. En effet, la Pro League semble avoir pris bonne note du succès de l'actuel format de la Champions League (et des autres Coupes d'Europe), et proposerait une formule qui en est inspirée.

Avec un championnat à 16 équipes, le calendrier compterait en effet cette fois 24 matchs, et les équipes seraient divisées en 4 pots de 4, par niveau. Imaginons ainsi un pot 1 composé d'Anderlecht, Bruges, Genk et l'Antwerp : ces 4 équipes s'affronteraient 2 fois chacune, comme d'habitude.

Chaque équipe du pot 1 affronterait également 2 équipes du pot 2, tirées au hasard, en phase aller-retour ; une seule fois une équipe du pot 3 tirée au hasard, à domicile ; et une seule fois une équipe du pot 4, à l'extérieur. Chaque pot, en bref, affronterait les trois autres équipes "de son niveau" en aller-retour, et 4 autres équipes un nombre variable de fois.

Après ce cirque, qui signifie bien sûr que des "classiques" comme un Standard-Charleroi, une "Bataille des Flandres" entre Bruges et Gand ou un derby de Bruges n'aient... même pas lieu durant une saison régulière, des Playoffs à 6 se tiendraient pour décider du champion. Un tel format a-t-il la moindre chance d'être voté lors de la prochaine assemblée générale ? On espère bien que non, mais qui sait...