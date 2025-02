Bientôt un nouvel international à Bruges ? Une rencontre "très constructive" avec le sélectionneur

Le FC Bruges comptera probablement un international de plus dès le mois de mars prochain. Sans même parler des Belges que Rudi Garcia devrait appeler, Ardon Jashari semble proche de faire ses débuts avec la Suisse.

Récemment, Ardon Jashari (22 ans) a été élu meilleur espoir lors du gala récompensant les meilleurs joueurs suisses de l'année (l'équivalent du Soulier d'Or chez nous). Une belle récompense pour l'ancien joueur du FC Lucerne, international U21 pour son pays.

Au vu de son niveau cette saison et des performances du FC Bruges sur la scène européenne, Jashari semble incontournable en mars prochain pour les rencontres de la Nati, qui affrontera l'Irlande du Nord et le Luxembourg en amicaux.

Jashari bientôt international et important ?

C'est dans cette optique que Murat Yakin, le sélectionneur de la Suisse, s'est rendu à l'hôtel du Club de Bruges ce mardi à Bergame, à la veille du match de Ligue des Champions entre les Blauw & Zwart et l'Atalanta Bergame. C'est ce que rapporte le média suisse Blick.

Ardon peut jouer un jour un rôle de leader en équipe nationale

Plus qu'une simple visite de courtoisie envers Jashari : Murat Yakin a pu discuter avec le grand talent brugeois, "de manière très constructive et très honnête", assure-t-il. L'ancien joueur de Stuttgart et Fenerbahçe, sélectionneur depuis 2021, voit en Ardon Jashari "l'avenir de la Suisse".

"Au cours des deux ou trois derniers mois, il s'est imposé dans une équipe de Champions League. Il répond ainsi aux attentes que nous avons envers lui", ajoute Yakin. "Je lui fais confiance pour avoir un jour un rôle de leader au sein de l'équipe nationale (...) même s'il faut plus que deux ou trois bons matchs pour y devenir titulaire".

Pas de doute cependant : Murat Yakin a de grands projets pour Ardon Jashari. "Nous avons établi une relation de confiance au cours des derniers mois. Ardon sait qu'il peut compter sur moi (...) Je suis prêt à procéder à des adaptations du système pour les très bons joueurs. Ardon, avec ses performances à Bruges, me fournit des arguments qui pourraient avoir une importance dans mes réflexions".