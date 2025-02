"Cela pourrait nous servir" : voilà comment Rudi Garcia veut refaire des Diables une équipe qui surprend

Rudi Garcia est impatient de prendre les rênes des Diables Rouges. Il évoque ses objectifs avec l'équipe nationale.

C'est à Pickx Sports que Rudi Garcia a réservé la primeur de sa première grande interview (en dehors de sa conférence de presse d'intronisation) en tant que sélectionneur des Diables Rouges. En attendant la diffusion de l'entièreté de l'entretien, nos confrères en révèlent quelques extraits.

Dans la séquence partagée aujourd'hui, Garcia se livre sur sa vision de la valeur du noyau actuel comparé à celui d'il y a quelques années : "Je pense que longtemps, la Belgique a été favorite : à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018, et même encore après, en 2020 et 2022, la grande majorité de la génération dorée - je ne sais pas si c'est bien de les appeler comme ça - était encore là" commence-t-il.

Rudi Garcia veut faire retomber la pression tout en se montrant ambitieux

Notre nouveau sélectionneur veut raviver la flamme : "J'espère que la Belgique sera un jour en capacité de retrouver un niveau comme celui-là. Toutes les lignes étaient pourvues de grands joueurs. Aujourd'hui, on ne sera qu'outsider : on n'est plus favoris, on n'est plus premiers du classement FIFA. L'objectif sera déjà de ramener la Belgique aux meilleures places, où elle a été il y a peu".

"Je pense que ce statut d'outsider peut nous servir à être moins attendus, à avoir peut-être moins de pression. Les leaders doivent permettre aux plus jeunes de supporter cette pression, mais on jouera peut-être avec un maillot un peu moins lourd que ce qu'il a été auparavant par rapport à ce statut" conclut-il.

Les attentes n'en seront pas moins élevées pour autant, à commencer par ce barrage de Ligue des Nations contre l'Ukraine qui se profile dans un mois. Rudi Garcia serait bien inspiré d'immédiatement bien commencer avec ses nouveaux Diables. Car en cas de contre-performance, l'équipe serait, jusqu'à preuve du contraire, encore favorite pour ses matchs de Ligue B.