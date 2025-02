La direction le remercie encore tous les jours pour les 23 millions rapportés : Charles De Ketelaere n'est pas le seul joueur de l'Atalanta à faire son retour à Bruges

Demain, le Club de Bruges reçoit l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Un match également particulier pour Odilon Kossounou.

Odilon Kossounou a défendu les couleurs du Club Bruges lors de plus de 50 matchs, dont sept en Ligue des Champions. Entre 2019 et 2021, il a remporté deux titres et a décroché la Supercoupe avec le Club. Il ne lui avait fallu qu'une seule saison comme titulaire pour être vendu 23 millions au Bayer Leverkusen.

Le transfert dans le prestigieux club allemand s'est avéré être un succès. L'international ivoirien a disputé plus de 100 matchs en deux saisons et a remporté le titre ainsi que la Coupe la saison dernière, lors de laquelle l'équipe est restée invaincue lors de pas moins de 51 matchs consécutifs.

Des difficultés à enchaîner ces derniers mois

Mais la concurrence extrême a fini par avoir raison de sa place de titulaire aux yeux de Xabi Alono. Il a ainsi été prêté à l'Atalanta cette saison. En partie en raison de blessures, il n'a joué que 17 matches pour les Italiens, principalement en tant que remplaçant. L'entraîneur Gasperini semble lui préférer l'Albanais Djimsiti, qui évolue comme lui sur le côté droit d'une défense à trois.

Après une légère blessure à la cuisse début octobre, Kossounou est actuellement éloigné des terrains en raison d'un nouveau pépin aux adducteurs. Sur la touche depuis un mois, il ne devrait faire son retour qu'en avril.

L'ancien Brugeois ne pourra donc pas se rappeler aux bons souvenirs de ses anciens supporters à l'occasion de la double confrontation de l'Atalanta face au Club. Mais revoir le Jan Breydelstadion pourrait lui remémorer quelques bons moments en cette période difficile.