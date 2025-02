À quand la fumée blanche pour Thibaut Courtois ? Ses derniers propos sur les Diables ne laissent plus la place au doute

Thibaut Courtois est appelé à revenir très prochainement chez les Diables Rouges. Tout semble aller en ce sens.

Depuis des mois, des spéculations circulent sur le retour de Thibaut Courtois, qui n'a pas joué de match en équipe nationale depuis juin 2023 et sa dispute avec l'ancien sélectionneur, Domenico Tedesco.

Tant Garcia que Courtois lui-même ont laissé entendre qu'un retour était dans les cartons. Lors du Gala du Soulier d'or, son père Thierry a également confirmé qu'un comeback était "imminent". "Peut-être même contre l'Ukraine", a-t-il ajouté.

"Thibaut et la fédération sont en train de discuter", a déclaré le patriarche. "En raison du calendrier chargé, cela pourrait prendre un peu plus de temps, jusqu'aux matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Mais l'objectif est d'être prêt en mars".

Le rendez-vous est pris

Courtois lui-même a déclaré lors du journal télévisé de VTM Nieuws qu'il compte bien revenir dès le mois de mars. "Je me sens bien et travaille dur chaque jour pour retrouver une forme optimale", a-t-il déclaré. "Je sais que le sélectionneur va bientôt me contacter. C'est un signe positif".

Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait impressionner Rudi Garcia par sa performance contre City, un match que le Real Madrid a remporté dans les dernières minutes, Courtois a répondu avec humour. "Je pense qu'il est satisfait des Belges en général, même si j'espère que Jeremy (Doku) et Kevin (De Bruyne) resteront calmes lors du match retour. Mais c'est toujours agréable de voir les Belges performer. Espérons les revoir en mars".